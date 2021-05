Meet The Beat am Samstag, 29. Mai, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren mit den besten Platten aus den Charts, interessanten Neuerscheinungen und jeder Menge selten gespielter Raritäten. Im Mai 1961 konnte Billy Fury mit der US-Ballade "Halfway to Paradise" seinen bis dahin grössten Hit vermelden und wurde bis zum Durchstarten der Beatles zum erfolgreichsten Liverpooler Pop-Export. Cliff Richard hatte ein neues Album in den Charts und auch die Shadows legten nach - mit einer neuen Single und einer weiteren Extended Play, die es auf den ersten Platz der EP-Charts schaffte.