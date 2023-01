Meet The Beat am Samstag, 28. Januar 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Herzlich willkommen im Januar 1963 - in dem in der britischen Hitparade zunächst einmal alles beim Alten zu sein scheint. Die erfolgreichsten Singles und das neue Nummer-1-Album kommen einmal mehr von Cliff Richard und den Shadows, während die Trad-Jazzer Kenny Ball und Mr. Acker Bilk ihre nächsten Chart-Erfolge feiern können. In der letzten Januarwoche lohnt sich aber ein Blick auf die hinteren Plätze der Hitlisten: neu dabei sind The Beatles mit ihrer zweiten Single "Please Please Me", die am 11.01.1963 in die Plattenläden gekommen war.