Meet The Beat am Samstag, 29.Oktober 2022, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Im Oktober '62 geht der Aufstieg der jungen Liverpooler Nachwuchs-Combo The Beatles weiter: Während ihre Debut-Single in den Charts einsteigt, gibt die Band am 27.10.1962 ihr erstes Radiointerview. Die erfolgreichsten Platten des Monats kommen aber weiterhin aus der Instrumental-Szene - das neue Album der Shadows erreicht ebenso Platz 1 wie auch "Telstar" von den Tornados, die schon bald als erste britische Pop-Band an Spitze der US-Charts zu finden sein werden. Dort gibt es Ende Oktober die ultimative Single zu Halloween - Bobby Picketts "The Monster Mash".