Meet The Beat am Samstag, 31. Juli 2021, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren mit den besten Platten aus den Charts, interessanten Neuerscheinungen und jeder Menge selten gespielter Raritäten. Im Juli 1961 kam mit John Leytons "Johnny Remember Me" der erste Nummer-1-Hit von Produzentenlegende Joe Meek in die Plattenläden, der trotz eines Sendebanns der BBC in wenigen Wochen die Spitze der Charts erreichen konnte. Dazu gibt es die ersten Erfolge späterer Pop-Ikonen wie Dusty Springfield und Carter-Lewis sowie einige einflussreiche R&B-Importe aus den USA, die später zum Repertoire der britischen Beat-Bands zählen sollten.