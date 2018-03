Wie immer am letzten Samstag im Monat: Meet The Beat '68...

Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem März vor 50 Jahren - heute mit den Bee Gees in Bern, einer Vietnam-Demo in London, John Peel's erstem Night Ride, James Lasts Debut in der Starparade und eine historische Präsidenten-Ansprache im US-TV. Dazu gibt es die Hits von Blue Cheer, Fleetwood Mac, Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, Otis Redding, The Equals und den Beatles sowie die Top 3 aus Argentinien.