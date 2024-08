Meet The Beat am Samstag, 31.08.2024

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Ende August 1964 gastierten die Beatles in der legendären "Hollywood Bowl" und gaben eines ihrer berühmtesten Konzerte - das dann 13 Jahre später auch als erfolgreiche Live-LP erscheinen sollte. In den heimischen Charts tummelten sich derweil mit den aktuellen Singles der Kinks, der Zombies oder der Honeycombs einige der bekanntesten Beat-Klassiker des Jahres.