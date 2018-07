40 Jahre STIFF Records / Folge 67

10 Jahre nach seiner Gründung ist das mittlerweile von ZTT übernommene STIFF-Label so gut wie am Ende: Nach dem einzigen Hit von Furniture im Juni 1986 bleiben trotz guter Platten von Doctor Feelgood, Andy Fairweather-Low oder The Prisoners die so dringend benötigten Chart-Erfolge aus.