40 Jahre STIFF Records / Folge 65

Ende 1985 erscheint das erste Madness-Album nach ihrer Zeit bei STIFF: "Mad Not Mad" kann aber nicht mehr an die früheren Erfolge der Band anknüpfen. Das STIFF-Team kann sich Anfang '86 derweil am 2. Album von King Kurt, der ersten Single der Mint Juleps und der bis dahin erfolgreichsten Platte der Pogues erfreuen.