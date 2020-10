Mehr Staat = weniger islamistische Separation? Geht's auf und wer zahlt die Zeche?

Via Fernsehen hat der französische Präsident Emmanuel dem "islamistischen Separatismus" den Kampf angesagt. Verschiedene Gesetze betreffend Unterricht und Vereine sind in Vorbereitung. Unverkennbar ist, dass der Präsident der laizistischen Republik, im Vorfeld der in anderthalb Jahren heraufziehenden Präsidentschaftswahl den Sicherheits- und Identitätsjoker nicht ganz den Rechten überlassen will. Unser Korrespondent Bernard Schmid sieht in den Vorhaben, soweit bekannt, durchaus auch einige vernünftige Dinge, vor anderen graust es ihn und auch die französischen Freidenker sind von manchen Ankündigungen gar nicht erbaut.