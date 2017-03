Mehrere 10 Tausend Kurden und Kurdinnen demonstrieren in Frankfurt

In Frankfurt haben am Samstag verschiedenen Angaben zufolge 30-45 Tausend Kurden und Kurdinnen unter dem Motto "Nein zur Diktatur - Ja zu Demokratie und Freiheit"demonstriert. Anlass war das Kurdische Neujahrsfest Newroz. Gefordert wurde auch: Freiheit für Öcalan. Für Streit sorgten zahlreiche Fahnen. Erst kürzlich hatte das Bundesinnenministerium, allen Anschein nach um dem türkischen Präsidenten Erdogan entgegenzukommen, die Liste an verbotenen Symbolen und Fahnen noch einmal erweitert. Jetzt sind auch Symbole der kurdischen Partei der Demokratischen Union PYD und der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in Deutschland verboten. De USA begreift beide als Bündnispartner gegen den IS. Das massenhafte Mitführen solcher Fahnen durch KurdInnen in Frankfurt nahm Erdogan zum Anlass den deutschen Botschafter einzubestellen. Die Polizei Frankfurt, die das Geschehen dokumentierte, kündigte derweil dann auch an, strafrechtlich konsequent gegen diese Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vorgehen zu wollen. (FK)