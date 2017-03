Meldungen aus der Türkei vom 17-19. März

Türkei die Erste: Repression gegen Richter und Staatsanwälte

Am Freitag den 17. März wurden in der Türkei 202 Richter und Staatsanwälte aus ihren jeweiligen Ämtern entlassen. Gegen 17 von ihnen wurde schon am Samstag ein Haftbefehl erlassen.

Türkei die Zweite: Bruder von Gezi Opfer festgenommen

Laut Meldungen aus sozialen Medien vom Wochenende wurde Zafer Cömert bei der Einreise in die Türkei mit seiner Familie am Flughafen festgenommen. Er ist der Bruder des bei den Gezi Protesten getöteten Abdullah Cömert.

Türkei die Letzte: Überall Terroristen

Am Sonntag bezeichnete Präsident Erdogan den deutsch-türkischen Welt Journalisten Deniz Yücel als Terroristen. Eine schnelle Freilassung scheint damit erst einmal ausgeschlossen zu sein.

Derweil sind weitere Presseorgane mit Terrorismusvorwürfen bedacht worden. Die türkische Zeitung „Günes“ warf der Deutschen Welle „Terror-Propaganda“ vor. Grund war ihre Berichterstattung über die kurdische Demo in Frankfurt.

Und zu guter Letzt: Der Herrscher des Ausnahmezustands, der die Pressefreiheit immer weiter einschränkt und JournalistInnen einsperren lässt, der kurdische Städte dem Erdboden gleichmachen lässt, der Gegner im Bildungs- und Justizsystem ausschaltet, erklärte am Wochenende in einer Rede, gerichtet an die deutsche Bundeskanzlerin: "Merkel, nun benutzt Du Nazi-Methoden".

(FK)