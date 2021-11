Menschlichkeit darf nicht im Mittelmeer versinken - Riccardo Mori von Resqship berichtet

"Manchmal sagen die Leute 'Wow, ihr seid Helden!', oder 'Verdammt, was für ein Mut!'

Aber was bedeutet es wirklich, eine Mission im Mittelmeer zu machen, für jemanden, der sonst etwas ganz anderes im Leben macht? Wenn Staaten in die Not nicht eingreifen wollen, sind einfach "die Leute, die alles andere machen" dazu verpflichtet, dies zu tun. Im Mittelmeer ereignet sich eine Katastrophe. In diesem Vortrag werde ich versuchen, einerseits zu zeigen, dass es nicht viel Heroisches gibt, eine Mission zu erfüllen, und andererseits zu zeigen, was nicht allzu weit von uns entfernt passiert."

So die Ankündigung von Riccardo Mori von Resqship Freiburg zu seinem Vortrag am 28. Oktober 2021 in Freiburg. Er sprach auf Einladung von Fairburg e.V. im Rahmen der Interkulturellen Wochen 2021. Wir senden den Mitschnitt der Veranstaltung in O-Ton Playback.