Mietpolitische Radtour durch Freiburg mit Kritik an Vonovia und racial profilig durch die Polizei

Rund 40 Fahrradfahrer*innen trafen sich am Samstag den 20. Juni anlässlich des Aktionstags Shut down Mietenwahnsinn – sicheres Zuhause für alle! auf Einladung des Recht auf Stadt Netzwerks Freiburg zur Radtour durch Weingarten, Haslach und den Stühlinger. 0:55

Die Forderungen des Aktionstags, insbesondere in der Coronakrise waren Mietschulden erlassen, Mieten senken – Gewinne umverteilen und Wohnungen für alle. 4:00

An der Kundgebung beteiligte sich auch die Anarchistische Gruppe Freiburg: 5:22 In Haslach gabs ein persönliches Beispiel zur Verdrängung aus Sauer Häusern.1:23 Trotz kleiner Radtour wurde die Freiburger Vonovia Zentrale von eimem großen Polizeiaufgebot gesichert. 1:45 Am Stühlinger Kirchplatz wurde das racial profiling durch die Polizei kritisiert und eine Vertreter des Vereins Schwere(s)los hielt eine Rede zur Ausgrenzung der großteils gambischen Geflüchteten auf dem Platz, die den Menschen keine Möglichkeit gibt, Teil der Gesellschaft zu werden. 2:50

