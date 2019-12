Mit Sigmund Freud nach Italien

Im Frühjahr ist im Aufbau Verlag ein neues Buch erschienen: Im Land der Träume - Mit Sigmund Freud in Italien.

Amüsant wie kenntnisreich beschreibt der Kulturjournalist Jörg-Dieter Kogel darin auf Grundlage Freudscher Urlaubsbriefe und Ansichtskarten die glühende Liebe des Psychoanalytikers zu Italien, seine Freude am Schlemmen, am wohltuenden Klima und an antiken Palästen.

Fokus Kultur meint: die perfekte Lektüre für lange Winterabende - auf der Couch. Hört rein in unsere Rezension.

Angaben:

Jörg-Dieter Kogel

Im Land der Träume. Mit Sigmund Freud in Italien

252 Seiten

Aufbau Verlag, 2019

978-3-351-03748-2

22,00 €

https://www.aufbau-verlag.de/index.php/im-land-der-traume-mit-sigmund-fr...