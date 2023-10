Mobilfunkmasten wieder auf Schulen? Das städtische DIGIT als Drückerkolonne für die drei Mobilfunkgiganten?!

Uih, Uih, Uih. Das war schon ein starker Tobak was wieder letzte Woche vor den ersten Beratungen im Ortschaftsrat Hochdorf aus der städtischen Vorlage G23/124 hervorquoll: Diese Nutzung aller Möglichkeiten und die Freigabe städtischer Liegenschaften entsprechend den Bedürfnissen der drei Mobilfunk-Monopolisten.

Dass dabei das städtische DIGIT-Amt defacto als Werbeagentur der Mobilfunkhandelskonzerne agiert, stellte es jetzt in der 3.Sitzung des Ausschuß für Wirtschaft und Wissenschaft am Montag, 23.10.23 unter Beweis.

Für das DIGIT hielt Dr.Alicia Kleiber den Werbevortrag und konnte oder wollte nicht auf die „bedrohliche“ Karte des angeblich zentralen Hemmniss für den „bedarfsgerechten“ Ausbau für Smartphone-Junkies verzichten. Die Karte des Ausschluss aller städtischen Gebäude, die in Nähe (500m) von Kitas, Grundschulen, Krankenhäusern- und Altenheimen liegen: diese kennt zwar nur– warum wohl? - auf dem Uniklinikgelände und in Freiburger Waldstrecken Funklöcher. Was soll es, denn dem DIGIT sind ja unsere Junkie Bedürfnisse wohl bekannt. Frau Dr. Kleiber:1:42



So,So, So! Da haben also die Oligopolisten den social media affinen OB an sein Schlawittchen gefasst und das DIGIT muss springen, wenn die Oligopolisten 2-seitige Brandbriefe schreiben?



Während Stadtrat Winkler von den Propagandakarten leicht verwirrt war, schien Stadtrat Striez ganz überzeugt vom Wegfall der Schutzbestimmungen. In seinem Eifer lieferte Stadtrat Fiek dann einen Fehlpass in Richtung Vodafone. Dessen „Branchen“Vertreter konnte ihm bei Freigabe städtisch verlangter Gebäude – meist SCHULEN - an die Industrie nämlich nur folgendes versprechen:0:29



Nun wird es z.b. an Schulkonferenzen liegen, ob es zu forcierten Ausbau der Breitabschlüsse und -Verkabelungen kommt oder die Dauerexistenz von 5G-Cellbroadcast auch auf ihren Schulgebäuden. (kmm)