Motion Blur - Playlist vom 25.10.2023

Partyhinweis!

Am 9.12.2023 veranstalten wir eine Ukraine-Soli-Party im KTS. Es legen unsere Lieblings-DJs aus Freiburg und der Ukraine auf: Techno, IDM, Breakbeat, Ambient.

Eintritt auf Spendenbasis, Spenden gehen an die Solidarity Collectives in der Ukraine.



1. Ramzi - awakening

2. Batu, Lurka - Curved (Bambounou Hyper Street Remix)

3. Mafou - Blind

4. Stenny - Curve K

5. Atrice - Anomaly

6. Thodén - Sillica -+14 Mix

7. Delay Grounds - Marcelo's Whistle

8. Lithe, Update Prayer - Yammer

9. BFTT - feelins2

10. Aroent - Say

11. Syz, Tammo Hesselink - Mindforms

12. DJ JM - Owned

13. Sister Zo - Jump in (Freak Shift)

14. Syz - Syncopate

15. Qant - Dex