Motion Blur - Playlist vom 22.11.2023

Partyhinweis!

Am 9.12.2023 veranstalten wir eine Ukraine-Soli-Party im KTS. Es legen unsere Lieblings-DJs aus Freiburg und Musiker aus der Ukraine auf: Techno, IDM, Breakbeat, Ambient. Kommt gerne vorbei, wir freuen uns!

Eintritt auf Spendenbasis, Spenden gehen an die Solidarity Collectives in der Ukraine.

1. LTD Colours - Quartz

2. Rian Treanor - Position_B1

3. Lurka - Scanners 2002

4. Yaporigami - Dive

5. Atrice - Budapest

6. Overmono - BMW Track - Mixed

7. Porter Brook - Fwd

8. Splash Pattern - Savved (Misantrop remix)

9. Thodén - Silica -+14 Mix

10. BFTT - feelins2

11. An Avrin - Cave People

12. Big Ever - Burst Dial

13. Delay Grounds - Marcelo's Whistle