Motion Blur 24.01.2024

1. Brainwaltzera - Kurzweil dame

2. John Tejada - Abbot of Burton (Plaid Remix)

3. Jung an Tagen - 20:03 HOW IS THAT POSSIBLE?

4. Tangent, Dryft - Affiliate

5. alva noto, Anne-James Chaton - Uni Dna

6. Brendon Moeller - Highly Concentrated

7. Bambounou - Craig.py

8. Lithe, Update Prayer - Yammer

9. Cam Deas, Jung an Tagen - That (Ngrid/c)

10. Kangding Ray - Pervinca Lucente

11. Lorenzo Montana - SpOOt

12. The Fear Ratio - Small World

13. Whrikk - Fyne Deigh