Haley Heynderickx' neues Album "Seed of a Seed"

"Seed of a Seed" heißt das zweite Album von Singer-Songwriterin Haley Heynderickx, erschienen im November. Das Album ist von Heynderickx' detailverliebtem Gitarrenspiel geprägt, fantastisch arrangiert mit verschiedenen klassischen Streich- und Blasinstrumenten und Naturgeräuschen. Über all dem schwebt ihr schwereloser Gesang in süßen Melodien, die zugleich treffen und trösten. Heynderickx wendet sich in ihren Texten vom technologischen, konsumistischen Sog des Alltags ab und dafür der Natur zu. Sie besingt blühenden Fingerhut am Straßenrand, nahrungssuchende Möwen in der Brandung und ihre Sehnsucht, Mammutbäume sprechen hören zu können.

Im Musikmagazin folgen wir Heynderickx geradewegs in die Natur und hören uns ihr grandioses Album von vorne bis hinten an.