Musik Spezial | The Real 80s-Freakout No. II

Nächstes Kapitel der archäologische "Freakout"-Serie im Musik Spezial. „Head“-Moderator Fabian und „Dr. Kraut“-Danny hören sich mit euch durch die unglaublichen musikalischen Zeugnisse der vermeintlich weichgespülten späten 80s.

Wunderbare Einblicke in die Musik Junggebliebener wie Holger Czukay (Rome Remains Rome), The Residents (Stars & Hank Forever) und The Red Krayola (Malefactor, Ade) stehen neben einer weiterhin lebendigen Post-Punk Generation: Lydia Lunch (Honeymoon In Red), Wire (It's Beginning To And Back Again), Cindytalk (In This World). Irgendwie gehört dann auch der Noise-Rock mitsamt schrägem frühen Indie-Rock dazu, oder? Also bitte weiter mit Slint (Tweez), Boredoms (Soul Discharge) und John Zorn (Spy vs. Spy). In Japan gelandet darf die Noise-Ikone Merzbow nicht fehlen, mit seiner charmanten Platte Flesh Metal Orgasm schlackern euch die Ohren. Diamanda Galás schiebt mit You Must Be Certain Of The Devil den Dolch hinterher.

Müssen wir das spielen? Die Antwort: Freies Radio! Und ein paar große Namen haben wir auch - im Rahmen britisch-okkulter Industrial: Current 93 (Imperium), Nurse With Wound (Soliloquy for Lilith) und Coil (Horse Rotorvator). Passt das rein? Ja, und noch mehr! Denn Laurie Andersons Livescheibe Home of the Brave gibt uns die besten Grooves.

You want more? Passend zur Olympiade hört ihr bei Head ein Special zum Undergroundlabel Sub Jam aus Peking. Sendezeit: 18. Februar, 20 Uhr (Moderation: Fabian).