Musik Spezial | The Real 80s-Freakout

Der Irrsinn bahnt sich seinen Weg. „Head“-Moderator Fabian und „Dr. Kraut“-Danny setzen ihre archäologische "Freakout"-Serie im Musik Spezial fort. Mit unglaublichen musikalischen Zeugnissen aus den frühen 80er-Jahren geht es an die Grenze jedes guten Geschmacks. Thematisch säuberlich unterteilt, fällt der Blick nicht nur auf alte Heroen experimenteller Musik wie Captain Beefheart, The Residents, The Red Krayola oder Holger Czukay (Can), sondern auch auf Ex-Punks, denen der Punk nie weit genug ging: The Raincoats, Chrome, Mission of Burma.

Ganz weitab und auf Krawall aus sind jene Bands, die sich aus den rauchenden Ruinen der Anti-Musik des No Wave erhoben und den treibenderen, aber mindestens ebenso abgründigen Noise-Rock schufen. Zu hören sind Klassiker wie die frühen Swans und Sonic Youth, aber auch die kontroversen Big Black und die Butthole Surfers. Kontrovers per se ist das Genre des Industrial, das sich in den 80ern fest etablierte. Nach der Pioniersarsbeit von Throbbing Gristle schufen die Einstürzenden Neubauten eine neue Form urbanen Krachs. 23 Skidoo mischten munter den Funk dazu. Experimentalprojekte wie Nurse With Wound und Current 93 runden den irren 80er-Mix ab und zeigen: Genres gehören den Hilflosen!