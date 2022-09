Musik Spezial | The Real 90s-Freakout

Die Rückkehr des Abseitigen. Fabian (funkdefekt, Büchse Buntes) und "Dr. Kraut"-Danny setzen ihre archäologische "Freakout"-Serie im Musik Spezial fort. Diesmal geht es in die erste Hälfte der 90er-Jahre mit ihren musikalischen Experimenten. Eine Zeit der Labelgründungen, der Rückkehr der Gitarre und der Intelligent Dance Music (IDM). Die Moderatoren stöbern für euch und fördern nicht nur Lärm und Irrsinn zutage. Ruhigere Sounds machen die Sendung in der ersten Hälfte auch für Laienexperimentalist*innen genießbar.

Playlist:

Long Fin Killie: Houdini

Slint: Spiderland

Codeine: Frigid Stars LP

Low: I Could Live in Hope

Flying Saucer Attack: Flying Saucer Attack

My Bloody Valentine: Loveless

Seefeel: Quique

Moonshake: The Sound Your Eyes Can Follow

Laika: Silver Apples On The Moon

Autechre: Amber

Oval: Systemisch

Boredoms: Pop Tatari

Naked City: Naked City

Caspar Brötzmann Massaker: Der Abend der schwarzen Folklore

