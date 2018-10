Musikmagazin 01.10.18 - UMSE "Durch die Wolkendecke" & VA

Yo!

Umse ist ein Kind des Ruhrpotts – und ewig Reisender. Ein Malocher-MC mit langem Atem, der sich endlich auszahlt. Mit „Hawaiianischer Schnee“, das ebenfalls über die Indie-Institution Jakarta Records erschien, chartete er auf Platz 16. Für sein neues Album nahm er sich zwei Jahre Zeit, musste Tiefschläge überwinden, um "Durch die Wolkendecke" gehen zu können.

Umse verkörpert die Werte der alten Schule, vereint Technik und Tiefgang und befriedet mit seinem Neo-Boombap-Entwurf die Rap-Generationen. Sein nächste Woche erscheinendes Album setzt diesen Weg konsequent fort und zeigt neue Impulse und Perspektiven auf. Der Titel deutet bereits an, dass es düsterer und nachdenklicher zugeht, er steht aber auch sinnbildlich für: „Sky is the limit“.

Zudem im Programm verteten:

Herr König & Spaze Windu (Heliophobia), Thelonious Coltrane (Expedition to the Galaxy Vol. 21), Wilczyinski & Kayo (Duality), Ebbe Funk (Tibia Infimae), drkmnd (Things left unsaid), Nuttkase (Boombap Injection), Eloquent (Samo Samo) u.a.

Enjoy!

Kefian