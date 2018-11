Musikmagazin 05.11.18 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Das Montags Musikmagazin sendet ab heute (nach knapp 20 Jahren wöchentlicher Sendezeit) nun immer am 1. und 3. Montag des Monats um 17 uhr. Sonst ändert sich inhaltlich eigentlich nicht viel. Es kommen Soundschnipsel und Filmzitate, oder auch mal Soundcollagen des Alltags hinzu! Plus natürlich die bahnbrechenden Interviews mit Musikern, die Ihresgleichen suchen ;-) Dazu aber später mehr....

Heute gibt es wieder viel aktuelle Musik aus den Bereichen Instrumental - und Rapmusik.

Mit dabei sind:

MF Eistee & Loopschrauber (The 12 Bit Batches), Drkmnd (Things left unsaid), Noyland (Welle 9), Wun Two (Nosferatu), Fat B. & Obijuan (Full Court Rappin'), Herr König & Spaze Windu (Heliophobia), Nuttkase ( Boombap Injection), Melodiesinfonie (Sichtexotica Vol. IV), Wilczyinski & Kayo (Duality LP), Eloquent (Samo Samo), MZ Boombap & Ill Conscious (Sorcery), WYL (An den Grenzen RMX), Horst Clooney (Homeland), AK 420 ( Wake'n'Bake)...

Enjoy!

Euer Kefian