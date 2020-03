Musikmagazin 04.03.20 | Mehr Musik mit Oiro, King Krule, Die Arbeit, Real Estate

Alternative, Punk, Indie. Emily und Fabian loten im Musikmagazin die Grenzen der Gitarrenmusik aus - von aggressiv bis lieblich, aus Deutschland wie der ganzen Welt.

Heute im Programm: Oiro, die von Album zu Album wohl ungewöhnlicher werden, ursprünglich Düsseldorfer Punk und auf Mahnstufe X nun Kunstkacke? King Krule lacht darüber nur. Er macht auf Man Alive! eben sein Ding zwischen Gitarrengeschrammel, Hip-Hop und Jazz. Die Arbeit klingen nicht unbedingt nach Spaß, spielen auf Material auch eher kühlen Post-Punk. Real Estate bleiben auf The Main Thing hingegen der Liebreiz selbst. Twins bürsten das wieder glatt, mit emotionalem Hardcore oder eben Emo - aus Dresden. Und wer weiß, wer The Orielles sind, weiß, was funkiger Dream-Pop ist.

Unser Format Die Staubige Kiste bringt mit Was kostet die Welt von Nagel (2011) schließlich eine vergessene Lesung ans Licht, die vor allem Musik in unseren Ohren ist. Dazu gibt es Musik-News, Konzerthinweise und ein Moderatorenduo zwischen Agitation und Liebreiz. War doch zu erwarten.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 1. April 2020, 17 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch mit Fabian, Jasmin und Danny in der experimentellen Büchse Buntes vertrösten - am 11. März, 17 Uhr im Musikmagazin.