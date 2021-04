Musikmagazin 05.04.21 Twit One & Various Artists

Aha !

Objets Trouve heißt also das neue Album von Twit One, welches via Cologne based label Melting Pot Music am 03. April 2021 erscheint. Wieder ein purer Hörgenuss, der zu einem anmutenden Entschleunigungs-Spaziergang einlädt. Herzerwärmende Piano Jazz Samples, gespickt mit vielen liebevollen akustischen Details. In Köln sagen sie Cool Bap dazu. Der Spannungsbogen des Albums ist wieder genau so stimmig, wie die Auswahl der Gastmusiker: Keshavara, Kurt Wagner (Lambchop), Imam Ally Salaam oder Reginald Omas Mamode IV.

Während des Telefonats haben wir über sein Album geredet, über Kräuterlikör, über das "Click und Collect" Kaufen von Schallplatten, über die aktuelle Kulturlandschaft in Pandemie Zeiten, und ob man durch Wände gehen können sollte wenn man bereits fliegen kann...

Zudem mit dabei sind:

Hydrogenii (Final Heap of Sequences), Pattak (Kantpark Chiqueria), OPEK (Introducing), Stainlexz (Just So Stories), Hazet Yustus (For the time being) und Hafkes (Demagogen)

