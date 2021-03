Musikmagazin 22.03.21 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Heute mit einer frischen Brise aus dem Norden: OLYMPYA - früher nannten sich Markus, Lukas und Andy: Funkverteidiger. Ist schon ne kleine Weile her, und in den letzten Dekaden rotierte viel Musik dieser netten Menschen in meiner Radioshow. Im heutigen Interview erfahrt Ihr alles Wissenswerte über die Metamorphose Ihrer Musik. Wir haben außerdem über blondierte Haare gesprochen, The Cure und das berühmt berüchtigte Apfelmuss.

Zudem mit dabei : Hydrogenii (Last Heap Of Sequences), Pattak (Kantpark Chiqueria), Hafkes (Demagogen), Twit One (Objets Trouves), Retrogott (Essentiell), LBL (2017), T9 (Hipsch Man), und Hazet Justus (For the Time being), Leicht (Leaves in Fall)

Viel Spass!

Kefian