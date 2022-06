Musikmagazin 13.06.22 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Frischer Wind aus dem Norden. Repete23 mit seinem neuen Album "Ernte23" via AM Apparat. Zudem rotiert hier auch die neue Scheibe von Presslufthanna "PLH" auf meinem Plattenteller. Ach so, und demnächst erscheint noch "IM WELTAAL" von Mayomann und Backfischboy. Da schmilzt der Hering auf der Zunge!

Zudem mit dabei:

FloFilz (Solstand), Emesa & Wilczynski (Red Flag), Hazenberg & Lazy Jones (Über einem Berg), Oskar Hahn & FlitzSuppe (Topinambur) u.a.

Enjoy!

Kefian