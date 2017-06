Musikmagazin 05.06.17 Pfingst Spezial (Kanonenbutter Vol.1) 17 Uhr

credits

Es ist Pfingsten! Pfingstmontag um, genau zu sein. Wie das Wetter wird kann man im Moment schwer vorhersagen.... Ganz anders beim Musikmagazin, jeden Montag 17-18 Uhr mit Kefian. Geschmacks sicher serviert jener, Woche für Woche, Tracks aus der Welt des Hip Hop, Beatmaker Kram, Abseitiges aus dem Untergrund, bis hin zu den Sample Originalen. Heute gibt es ein kleines Pfingst "Beat" Special mit Musik aus dem Hauseu.v.a. Der aktuelle Release vonist dabei, sowie der aktuelle Release vonoder auch der neueste Wurf vonviaund natürlich das2. Release, neue Serie auf Casette viaIt's gonna be great!(released May 27, 2017) - artwork by emesa Enjoy, Kefian