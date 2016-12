Musikmagazin 05.12.16 - Don Phillipe "Between now and now" 17 Uhr

Don Philippe, seinerzeit bekannt als Produzent von Freundeskreis, bringt nun sein erstes eigenes Release. Im Dezember wird ein Doppelalbum über Vinyl Digital erscheinen mit den Titeln: „Between Now And Now“ und „A Long And Silent Street“.

Schon in den Freundeskreis-Produktionen hört man Don Philippes Liebe zu Jazz und Soul. Die nun kommenden LPs sind Instrumental-Alben, über deren Beats Don Philippe befreundete Jazz-Musiker improvisieren ließ, um so Spontanität und Esprit in seine Tracks zu bauen.

Seine Philosophie: HipHop ist eine Fortsetzung von Jazz – beide Genre weisen einen hohen Grad an Spontanität auf.

(HIPHOP.DE)

Enjoy,

Kefian

Zudem sind vertreten: Dexter, Relaén, Juju Rogers & Bluestaeb, 4trackboy & Echomann u.a.