Musikmagazin 07.08.23 Various Artists

Yo!

Die Sommerzeit ist ja auch immer Open Air bzw. Festivalzeit. Aber wie immer gilt, auf Anspannung folgt auch Entspannung. Ich glaube, das die heutige Sendung Euch dabei helfen kann. Mittelpunkt der Sendung ist Beamic mit seinem neuen Album Herbs and Fire via Dezi Belle Records. Das mittlerweile dritte Album auf dem dritten Label - Aber keine Sorge, der gelernte Koch ist sich bei seiner Beatschmiederei glücklicherweise treu geblieben !

Zudem mit dabei:

Flitz&Suppe (Keats 15), Brous One (More in my mind than in my pocket), Digitalluc (Metropolis), DAM & Georgy Whistler (1904), Nicola Kluzek & Pabzzz (Sad Because), Billa Quase ( Bistro), Farewell & Civin (ginzan ador), Vxbez (Every Night), Noyland feat. Nico Soprano (Snotty Waves), Bartman & Mera One (Doppelt Original), Punkt & Koma (The Jazz Files), Suff Daddy (Hair of the Dog) u.a.

Viel Spass beim Hören!

Kefian