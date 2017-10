Musikmagazin 09.10.17 Twit One "HAY LUV" 17 Uhr

»Hay Luv«, dass neue Album von Twit One »contains Cool Bap«! Wer schon immer nach einer Schublade für den versatilen Sound des Kölner Produzenten und DJs gesucht hat, darf hier gerne reingreifen.»Hay Luv« ist in etwa das Follow-up zu " Sit-In" von 2015. In der Zwischenzeit hat Twit One eine »Keats«-Platte bei hhv.de rausgebracht, als Echomann mit dem 4Track Boy »Timing & Effekte« gesetzt, gefühlte 154 Folgen Radio Love Love ins Netz gestellt. »Hay Luv« hat 15 Songs und ist auf LP, MC, sowie digital erhältlich. Mitgewirkt haben C.A. Ramirez am Beat und der Retrogott an den Cuts. Auf drei weiteren Songs gibt es Poetry von PBLouison (bekannt vom Leatherback Tape) bzw. Rap und Gesang von Turt und Charly Tappin (aka Summer Sons) aus Bristol zu hören.

Wir haben während des Interviews über das neue Album, Kakao Butter, kommende Entbs Releases und über saditische Hundehalter gesprochen.

Zudem hört Ihr aktuelle Songs von:

Mr Käfer (Travelin), TEK & AK420 (The 8 - Vol. 3), Hydrogenii (Next Heap of Sequences), Philanthrope (Clockwork), Don Phillipe (Red Flower) u.a.

Enjoy,

Kefian