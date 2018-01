Musikmagazin 08.01.18 Jahresrückblick (2017) 17 Uhr

Yo

Wie jedes Jahr erscheint heute der ultimative Jahresrückblick. Welche Themen wurden in meiner Sendung besprochen, was fiel besonders ins Gewicht. Welcher Release ist knapp 1 Jahr später noch spannend ?

Alle Releases passen natürlich nicht in eine 1stündige Sendung. Mit dabei sind: Brenk Sinatra & Morlock Dilemma (Hexenkessel), Fellow Students (Fellow Students), Karriem Riggins (Headnod Suite), Made Wit Luv (Vol.3), Slowy & 12Vince (Underground Blues) V.A. (Space Monkey), Classic der Dicke (Grüne Eminenz), Mr. Käfer (Travellin'), Hentzup (1993), Twit One (Hay Luv), Dude & Phaeb (Gravitation), Hydrogenii (Next Heap of Sequences), Postpartum. VA - (Vol.3), Tek & Ak 420 (The 8 Vol.3), E26Quent (Niemals Weg) u.a.

Enjoy,

Kefian