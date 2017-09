Musikmagazin 11.09.17 Dude&Phaeb "Gravitation" 17 Uhr

yO!

Eigentlich gebühren Dude & Phaeb viel mehr Aufmerksamkeit, als das bisher der Fall ist. Die beiden stehen für mich, wie kaum eine andere deutschsprachige Rap Crew für tiefgründige Texte, kein Verbiegen vor der Musikindustrie, liebevolle Beats, positiver vibe - kurz: DIE GUTEN! Leider wird Gravitation (Daily-Concept) aufgrund von Dude's unheilbarer Muskelerkrankung "ALS" das letzte gemeinsame Album sein. Mein vollster Respekt gilt Dude, der so bemerkenswert und vorbildlich mit seiner Krankheit umgeht! Das bedeutet, das er keineswegs das Handtuch wirft, sondern sich vielmehr auf die Produktionen konzentrieren wird... Es steht wohl auch schon ein gemeinsames Projekt mit Eloquent in der Pipeline und der gemeinsame Erstling "Gebrochenes Deutsch" zählt für mich heute noch als ein kleines Meisterwerk! Ihr hört die ersten Anfänge von Gegengewicht, Featueres, Instrumentals von dude26 und natürlich das neue Album "Gravitation"!

Unter anderem sind in der heutigen Show vertreten: Classic der Dicke (Grüne Eminenz/Daily Concept), Hentzup (1993/Dezi-Belle) DJ Obsolete (Reminiscence/POSTPARTUM.) und Tek & AK 420 (The 8 Vol.3 / Dezi-Belle Rec), DJ Koss (Born To Live / Slice Of Spice)

Nächste Woche gibt es neuen Sound von Phillanthrope, BSMG und PMD!

Enjoy,

Kefian