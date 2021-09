Musikmagazin 22.09.21 | Eine Büchse Buntes mit Motion Ward, Otomo Yoshihide, Langham Research Center...

Der Herbst steht vor der Tür, die Büchse Buntes erforscht weiterhin wetterfest, was die Experimentalmusik uns zu bieten hat. Diesmal zeigen Fabian und Jan aktuelle Veröffentlichungen aus den Bereichen Ambient, Electronica, Jazz und einiges, was sich vehement gegen Zuordnung sträubt.

Dazu zählt etwa Otomo Yoshihides Archivfund Solo Live in Kyoto 1992, der auch heute noch so crazy klingt wie vor knapp 30 Jahren. Motion Ward lassen es mit jazzigem Ambient auf Ulla- 'Limitless Frame' etwas gediegener angehen und klingen fast schon herbstlich. Das Langham Research Center gibt sich akademisch und präsentiert kleine Tonbandstudie auf Tape Works (Vol. 2), bei der die Lampen angehen. Damit es auf Terra nicht so schnell langweilig wird, braust Ursula Sereghy mit uns auf die nächste Raumstation, um mit OK Box etwas Alien-Disco aufzulegen. Genau dort wartet dann auch schon das Rắn Cạp Đuôi Collective und legt mit Ngủ Ngày Ngay Ngày Tận Thế ordentlich nach. Auf dem Rückweg geben uns The Bridge Sessions auf Crying Out Loud etwas Jazziges auf die Ohren.

Die nächste Büchse Buntes hört ihr am Mittwoch, den 20. Oktober, 17 Uhr - wieder im Musikmagazin.

Aktuelle Releases psychedelischer Musik hört ihr am Freitag, den 1. Oktober, 20 Uhr im Psych-Magazin Head (Moderation Fabian).