Musikmagazin 25.07.22 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Bei diesen Temperaturen wünscht sich wohl jeder an den See oder zumindest kurz ins Schwimmbad. Eine willkommene Abkühlung kann jeder gebrauchen, nicht nur die Menschen aus dem Süden des Breisgaus. Und genau da knüpft der entspannte Soundtrack der heutigen Sendung an. Entspannte Beats aus den Häusern: Dezi Belle Records, Melting Pot Music, Vinyl Digital und Mutombo Records.

Mit dabei sind:

Tres Tortugas (Turtle Island), Dabey (Lyfe), Pete Rock (PeteStrumentals 4), Soupbox & Run Wallace (Expedition100 Vol. 25) Msnthrp (Expedition100 Vol. 26), Shane Houghtaling (Azure), Koralle (Eat The Kiwi Skin), Bokoya (Hausensession), Mr. Käfer (Eunoai), Kuchenmann (Surfin' da City), Flughand (Ten Hits) u.a.

Enjoy!

Kefian