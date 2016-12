Musikmagazin 26.12.16 - A Long and Silent Street 17 Uhr

Die letzte Episode in 2016. Das zweite Instrumental Album von Don Phillipe. Nach "Between now and now" folgt jetzt noch "A Long and Silent Street"- Etwas abstrakter als der Vorgänger aber mehr dazu verrät uns Don Phillipe persönlich, im spontanen KurzInterview, und das auch noch ausgerechnet an seinem 47 Geburtstag

(It was a pleasure. Thanks for having me!)

Zudem gibt es aktuelle Musik von:

Flowtec (vbnHigh), Eloquent & Twit One (Folie a Deux), Negroman (Negroman), Brenk Sinatra & Morlock Dilemma (Hexenkessel), LoBit Loopers (TwoFace), Spaze Windu (Früher oder Später) u.a.

Kefian