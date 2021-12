Musikmagazin | Playlist | Dienstag 28. Dezember 2021 | 17-18 Uhr

Zeit zieht ins Land und Menschen verändern sich. Auch die Strokes haben sich seit ihrem Debütalbum "Is This It" von 2001 weiterentwickelt. Sowohl menschlich als auch künstlerisch. "The New Abnormal" – ihr erstes Album seit 2013 – stellt allerdings den bisher größten Sprung dar. Die fünf coolen Hungerhaken haben sich in erwachsene Männer mit erwachsenen Gedanken verwandelt. Kein Song könnte ihr sechstes Studioalbum somit besser eröffnen als "The Adults Are Talking".

Der Hype um die The-Bands zählt zu den längst vergessenen Sommermärchen. Viele Gruppen von damals sind vergessen. Um den Kater zu überstehen, musste man die eigene Erfolgsformel umstellen. "The New Abnormal" zeigt, wie das gehen kann, ohne das eigene Bandprofil zu torpedieren: bewährt starke Riffs, genrefremde Elemente und weniger zugedröhnte Texte.

"Brooklyn Bridge To Chorus" leiht sich Synthesizer, die auf die Tanzfläche treiben. Sänger Julian Casablancas lässt durchblicken, woher die Inspiration dafür stammt: „Und die 80er-Bands? Oh, wo sind sie hin? / Können wir jetzt gleich in den Refrain wechseln? " The Strokes schauen über den Indie-Rock-Tellerrand (laut.de). Pippi.

Interpret Album Titel Blood Red Shoes Alternate Versions EP Anxiety (Alt Version) Blood Red Shoes Alternate Versions EP Elijah (Alt Version) The Strokes The New Abnormal Brooklyn Bridge To Chorus The Strokes The New Abnormal Ode To The Mets The Strokes The New Abnormal The Adults Are Talking Bloodwitch I Am Not Okay With This Hey Little Girl Bloodwitch I Am Not Okay With This Motorcade Bloodwitch I Am Not Okay With This Skipping Stones Die Happy Guess What Guess What Die Happy Guess What Story of our Life Brian Fallon Local Honey Lonely For You Only Brian Fallon Local Honey Vincent Anna Burch If You're Dreaming Go It Alone