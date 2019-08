Musikmagazin | Playlist | Freitag 09. August 2019 | 17-18 Uhr

Mit Neck Of The Woods präsentieren sich Silversun Pickups 2012 von einer eher träumerischen, überirdisch-ätherischen Seite, anstatt sich wie bisher auf meterdicke Klangschichten aus echobehafteten und verzerrten Gitarrennoises zu verlassen. Angefangen beim hypnotischen „Skin Graph“ offenbart das Album eine überraschend frostige Spannung. Stücke wie „Make Belief“ und „The Pit“ werden getrieben von dunklen Gedanken, denen man auch als erwachsener Mensch nicht entkommen kann.

„Am Erwachsenwerden gibt es diverse Aspekte, die mich absolut gruseln“, erklärt Frontmann Brian Aubert. „Dinge, die sich irgendwo tief in einem verstecken. Das ist der Stoff, der mich am meisten inspiriert. Manche Menschen glauben an „Die Macht“ - ich bin da mehr eher stumpf wie Han Solo. Ich denke, alles im Leben ist nur pures Glück! Ich weiß nicht, ob wir dieses Glück verdienen, aber wir sind nichts desto trotz sehr dankbar dafür!“ Nichts hinzuzufügen, Pippi.

Interpret Album Titel Holy Moly & The Crackers Take A Bite Upside Down Holy Moly & The Crackers Take A Bite I'd Give It All Holy Moly & The Crackers Take A Bite Take A Bite Silversun Pickups Neck Of The Woods Bloody Mary (Nerve Endings) Silversun Pickups Neck Of The Woods The Pit Silversun Pickups Neck Of The Woods Dots And Dashes L7 Scatter the Rats Fighting the Crave L7 Scatter the Rats Garbage Truck L7 Scatter the Rats Holding Pattern Chris Staples Holy Moly World on Fire Chris Staples Holy Moly Everybody Said Gang of Four Happy Now Toreador Gang of Four Happy Now One True Friend