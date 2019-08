Musikmagazin | Playlist | Freitag 16. August 2019 | 17-18 Uhr

Mit dem neuen Album „This Is Not A Safe Place“ haben die britischen Shoegazer Ride ihren Output-Zeitraum von 21 auf zwei Jahre drastisch verkürzt. Da kann sich der Rest der Gemeinde in Gestalt von Slowdive, The Jesus And Mary Chain oder auch My Bloody Valentine durchaus eine Scheibe abschneiden, die alle das zweite Album nach der Reunion noch schuldig sind. Ride schaffen es, wie schon 2017 mit „Weather Diaries“, tolle Melodien für die vielschichtigen Seiten des Lebens zu liefern und ihre Hörerschaft mit scheinbar nicht von dieser Welt stammenden Melodien im Alltag abzuholen. Abermals wurde die Band von Produzent Erol Alkan und Alan Moulder am Mischpult unterstützt, die beide bereits am Vorgänger sowie der 2018 erschienenen EP "Tomorrow's shore" mitgearbeitet haben. Äußerst gelungen, Pippi.

Interpret Album Titel Ride This Is Not A Safe Place R.I.D.E Ride This Is Not A Safe Place Clouds of Saint Marie Ride This Is Not A Safe Place Jump Jet Richard Ashcroft Natural Rebel All My Dreams Richard Ashcroft Natural Rebel We All Bleed Feeder Tallulah Daily Habit Feeder Tallulah Tallulah Fionn Regan Cala Head Swim Fionn Regan Cala Volca Silversun Pickups Swoon The Royal We Silversun Pickups Swoon It's Nice To Know You Work Alone Silversun Pickups Swoon Growing Old Is Getting Old