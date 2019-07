Musikmagazin | Playlist | Freitag 12. Juli 2019 | 17-18 Uhr

Im Februar 2007 wurde der Verein „Metal Maniacs Markgräflerland e.V.“ gegründet. Für die Mitglieder des Vereins ist Metal nicht nur eine musikalische Stilrichtung, sondern eine Lebenseinstellung. Das Ziel ist es, die Metalszene in Lörrach und Umgebung aufleben zu lassen und den Freunden der härteren Klänge eine Anlaufstelle zu bieten. Gelungen ist dies zum einen durch Konzerte, wie dem Metal Meating, dem Hallenblutbad 2005, den regelmäßigen Metal Cafés in Lörrach und natürlich dem seit 2005 jährlich stattfindenden Baden In Blut Open Air (18. und 19. Juli 2019). Das Festival findet im Dreiländergarten in Weil am Rhein statt – direkt im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Das idyllische Areal ist ein Landschaftspark mit vielen Wasserstellen und Bäumen, die auch an heißen Tagen viel Schatten spenden. Wie jedes Jahr lässt auch dieses Jahr eine weltweit bekannte Privatbrauerei in Lörrach ihre Mitarbeiter Überstunden schieben, um eine reibungslose und verlustfreie Versorgung der durstigen Horden mit Hopfen-Smoothies zu gewährleisten. See you in hell, Pippi.

Interpret Album Titel Anomalie Integra Aurora Parasite Inc. Dead and Alive Red Wine Collider Decapitated Anticult Kill the Cult The Spirit Sounds from the Vortex Cosmic Fear Audrey Horne Blackout This One Burning Witches Hexenhammer Executed Parasite Inc. Dead and Alive Sunset Overdrive Pertness Metamorphosis Metamorphosis Sodom Days Of Retribution Ace Of Spades Wintersun Wintersun 2.0 Beyond the Dark Sun Wintersun Wintersun 2.0 Sleeping Stars Alcest Shelter La nuit marce avec moi

