Musikmagazin | Playlist | Freitag 31. Januar 2020 | 17-18 Uhr

44 Jahre nach ihrer Gründung tummeln sich Wire immer noch in den Gefilden Post-Punk und New Wave. Die Zeiten des jugendlichen Sturm und Drangs scheinen allerdings vorbei, denn auf ihrem neuen Werk "Mind Hive" sind eher Songs enthalten, die den Fuß vom Gaspedal nehmen und sogar mal die 7-Minuten-Grenze sprengen. "Cactused" orientiert sich mit der verschlafenen Gitarrenmelodie und dem Sprechgesang in den Versen stark an Sonic Youth, wobei hier nur die charakteristischen Noise-Ausbrüche fehlen. Bei dem eingängig geschrammelten "Off The Beach" denkt man sofort an The Feelies, die lustigerweise auch 1976 gegründet wurden. Mit "Mind Hive" zeigen Wire auf jeden Fall klar und deutlich, dass man auch im fortgeschrittenen Alter nicht zwingend an Relevanz verlieren muss. Pippi.

Interpret Album Titel Tiny Kingdoms Rose Gold|Coasting Rose Gold Tiny Kingdoms Rose Gold|Coasting Coasting Anti-Flag 20/20 Vision Hate Conquers All Anti-Flag 20/20 Vision The Disease Anti-Flag 20/20 Vision Un-American En Attendant Ana Juillet Do You Understand En Attendant Ana Juillet Words Mando Diao BANG He Can't Control You Mando Diao BANG I Was Blind Mando Diao BANG Get Free Wire Mind Hive Be Like Them Wire Mind Hive Cactused Wire Mind Hive Off The Beach Rocky Votolato Television Of Saints Fool's Gold Rocky Votolato Television Of Saints Crooked Arrows