Musikmagazin 05.02.20 | Mehr Musik mit Turbostaat, Poliça & Kinderzimmer Productions

Wir sind zurück - wie jeden Monat -, dieses Mal jedoch mit leicht angepasstem Konzept: Um euch möglichst viel Musik um die Ohren klatschen zu können, gibt es ab sofort kein Album des Monats mehr, sondern eher 6+. Wir kürzen ab, Masse statt Klasse! Horten statt sortieren! Keine gezwungene Einigung mehr, nur noch die purste Individualität.

Die Musik-News und Konzerthinweise bleiben natürlich erhalten, die Staubige Kiste wird noch etwas verstaubter. Im Februar mit den Shoegazern von The Verve mit ihrem '93er Album A Storm in Heaven. Sonst werden Fabian und Emily euch all das vorstellen, was ihnen im musikalischen Monat Februar am wertvollsten schien. Darunter aktuelle Releases von Turbostaat (Emilys deutschpunkige Lieblings-Referenz), den Synth-Poppern Poliça und den von der Kritik hochgelobten Post-Punks Algiers. Dazu kommen der Indie-Pop von Andy Shauf, noch etwas Punk mit Smile and Burn und ein ungewohntes HipHop-Special von Emily - die davon eigentlich so gar keine Ahnung hat - mit den wiedergekehrten Jazz-Funk-Beats von Kinderzimmer Productions und - wenn's die Zeit zulässt - dem politischen Deutschrap der Antilopen Gang. Oder doch lieber die Polit-Punk-Helden Anti-Flag?

Unsere nächste Sendung hört ihr am 4. März 2020. Bis dahin könnt ihr euch mit Fabian, Jasmin und Danny in der Büchse Buntes vertrösten - am 12. Februar.





Die Playlist:



Band Album Titel Smile and Burn Morgen anders Weinschorle Poliça When We Stay Alive Fold Up Turbostaat Uthlande Hemmingstedt The Verve A Storm in Heaven Star Sail Kinderzimmer Productions Todesverachtung to go Es kommt in Wellen Anal Trump To All the Broads I've Nailed Before Mammograms Are Gay Anti-Flag 20/20 Vision Hate Conquers All Andy Shauf The Neon Skyline Try Again Smile and Burn Morgen anders Mit allem falsch Algiers There Is No Year Dispossession Antilopen Gang Abbruch Abbruch Wünsch dir nix