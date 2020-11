Musikmagazin Various Artists 16.11.2020

Yo!

Zurück mit einer neuen Ausgabe des Musikmagazins am Montag, rund um die Genre Hip Hop und Beatmaker Sounds.

Großes Hauptthema der Sendung ist das erst kürzlich auf Vinyl veröffentlichte (Beat Tape 1995 - 2001) Album "Vintage Low Fidelity" des Produzenten I.L.L. Will aus Hamburg. Zudem haben wir während des Interviews über seinen kreativen Schaffensprozess mit diversen Hochkarätern der deutschen Hip Hop Szene geredet (Z.Bsp. Stieber Twins, Curse, MC Renee, Eins Zwo, Blumentopf, Nico Suave... um nur einige zu nennen), seine aktuell laufenden und geplanten Projekte, Fischbrötchen vom Fischmarkt, und über die Superkraft, mit der er am liebsten morgens aufwachen würde... Es wird episch !!!

Zudem könnt Ihr in der heutigen Radioshow eine Scheibe von I.L.L. Will (via Vinyl Digital) gewinnen (Schickt mir bis Fr 12 Uhr eine E-Mail an Kefian@gmail.com) Die Gewinner werden ausgelost und bis Montag benachrichtigt!

Zudem sind in der heutigen Show vertreten:

George Fields (The World of a Tiny Insect), Hyde Beats (Basement Lab), Raw Suppliers (Tandem 2), DJ Obsolete (Misophonia), Depf (All Star Game Compilation), MC Renee (Irgendwas Stimmt), Buds (Platinum EP), Jonathan WR Jr. (Bora), phaeb (phonographie) u.a.

Viel Spass!

Kefian