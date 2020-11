Musikmagazin 30.11.2020 Various Artists

Yo!

Heute wieder jede Menge gute Musik und aktuelle Neuerscheinungen aus den Bereichen, Rap, Hip Hop, und Hip Hop Instrumentals.

Großes Hauptthema ist heute DJ OBSOLETE mit seinem neuen Album MISOPHONIA, welches am Dienstag den 01. Dezember via Joho Rec erscheint! Ein (Raw and uncut) 90er anmutendes Beatmaker Juwel, was all meine Erwartungen mehr als erfüllt. Get with it or get lost!!!

Zudem sind heute in meiner Radioshow vertreten:

George Fields (A world of a tiny Insect), T9 (Hans Dampf & Eis), Wilczynski & Damaa Beats (Beats with Brothers 3), Wun Two (Snow Vol. 5), Buds (Platinum EP), phaeb (phonografie), Dexter (Yung Boomer), Saiko (Six Million Dollar), Jonathan Wr Jr. & Yustus Malick (Bora), All Star Game Compilation (Mutombo Rec), Marple Syrup (FRWRD), I.L.L. Will (Vintage Low Fidelity), PATTAK (Vol 1)... u.v.a.

Viel Spass

Kefian