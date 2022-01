Nachruf | Wir trauern um Jochen Stay

"Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von Jochen Stay, der sein Leben lang für eine Welt ohne Waffen und Atom gekämpft hat. Leidenschaftlich und unnachgiebig, aber auch selbstkritisch. Sein unermüdlicher Einsatz für den Atomausstieg und seine Ratschläge haben uns im gemeinsamen Kampf gestärkt. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg verliert einen Freund und großartigen Aktivisten," erklärte BI-Sprecher Wolfgang Ehmke.

Jochen Stay hat sich seit 1992 im Wendland engagiert. Er arbeitete auch im BI-Vorstand mit, in den Jahren 2000 bis 2001 und von 2003 bis 2004. Zugleich war er von 1996 bis 2008 Sprecher der Initiative 'X-tausendmal quer'. Deren gewaltfreies Aktionskonzept lud Menschen ein, sich am Protest gegen die CASTOR-Transporte in Form von Sitzblockaden zu beteiligen. Ziviler Ungehorsam war sein Ding und das politische Feingefühl dafür, welche große Hürde es für viele Menschen bedeutete, sich an derartigen Aktionen zu beteiligen, zeichnete ihn aus.

Dafür ging er selbst auch ins Gefängnis, natürlich unfreiwillig. 2001 wurde er im Vorfeld des vierten CASTOR-Transports nach Gorleben für drei Tage in Polizeigewahrsam genommen, um "die bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat" zu verhindern. Stay hätte, - so die Begründung weiter - als "Hauptinitiator" der Aktion 'X-tausendmal-quer' "zum Landfriedensbruch (§ 125 StGB) aufgerufen" sowie "mehrfach zu Straftaten aufgerufen". Das Oberlandesgericht Celle erklärte die Ingewahrsamnahme rückwirkend für rechtswidrig. Das änderte aber nichts mehr daran, daß Jochen während der Zeit des CASTOR-Transports weggesperrt war.

Nach dem Tsunami in Japan und dem 3-fachen Super-GAU von Fukushima-Daiichi organisierte Stay mit seiner neuen Anti-Atom-Gruppe '.ausgestrahlt' bundesweite Groß-Demos - unter anderem die Menschenkette im März 2011 zwischen Stuttgart und Neckarwestheim. Schon im Jahr zuvor war er maßgeblich an der Organisation einer Menschenkette zwischen den Atomkraftwerken Krümmel und Brokdorf beteiligt – aus Protest gegen die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Jochen Stay hat vielen anti-atom-bewegten Menschen Ausdrucks- und Aktionsmöglichkeiten aufgezeigt und auf diese Weise entscheidend zum Atomausstieg beigetragen.

2015 erhielt Jochen Stay die Auszeichnung "Stromrebell des Jahres" von den Elektrizitätswerken Schönau. In Basel wurde Jochen Stay am 15. September 2017 der Preis "Nuklear-Free Future Award" in der Kategorie "Besondere Anerkennung" verliehen.

Die Anti-Atom-Gruppe Freiburg erinnert daran, daß Jochen Stay im April 2019 vom Präsidenten des Bundes-Atommüll-Amtes (BASE), Wolfram König, auf verleumderische Weise angegriffen wurde. Eine daraufhin verfaßte Solidaritäts-Erklärung (akwend190502.html) wurde von 28 Anti-Atom-Initiativen unterzeichnet.

Der Tod Jochen Stays hinterläßt in den Reihen der Anti-Atom-Bewegung eine große Lücke.