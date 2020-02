restrisiko

Die Themen: In den kommenden Monaten steht wieder ein CASTOR-Transport bevor - diesmal von Sellafield nach Biblis. Mehr hierzu in unserem ersten Beitrag.

In Frankreich haben bereits eine ganze Reihe von Atomkraftwerken das Alter von 40 Jahren überschritten. Wir berichten über eine Aktion von Greenpeace am AKW Tricastin.

Weiter ein Demo-Aufruf: Zum Fukushima-Jahrestag findet am Sonntag, 8. März, eine Demo am AKW Neckarwestheim statt. Und: Die Anti-Atom-Gruppe Freiburg hat einen Doppeldeckerbus zu dieser Demo organisiert. Näheres hierzu in wenigen Minuten.

Für Viele im Dreyeckland ist es wohl das wichtigste Thema dieser Tage - am Samstag, 22. Februar, wurde einer der beiden Reaktoren des AKW Fessenheim stillgelegt. Auch hierzu gibt es Informationen, die von den Mainstream-Medien ausgeblendet werden.

Und auch diesmal eine Nachricht aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Genauer betrachtet: Aus einer Grauzone. Es geht um die Unterwanderung des deutschen Windenergie-Verbandes BWE durch LobbyistInnen der Atom- und Kohle-Konzerne...