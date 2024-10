restrisiko (Ausgabe Oktober 2024)

Die Themen: An erster Stelle auch diesmal der angekündigte CASTOR-Transport nach Philippsburg. Für die Atom-Lobby kam ein Vorfall im dortigen Atommüll-Lager - wie BNN so hübsch

formulierte - "zur Unzeit"...

Doch auch in Norddeutschland wird ein CASTOR-Transport vorbereitet. In diesem Fall soll Atommüll von Jülich nach Ahaus gekarrt werden. Der Bau eines neuen Atommüll-Lagers am Standort Jülich wird seit über einem Jahrzehnt hintertrieben. Hierzu eine Rückschau auf unsere Berichte aus den Jahren 2012 bis heute.

Auch diesmal ein Blick in die Schweiz. Wie steht es um das älteste kommerziell betriebene AKW der Welt - das AKW Beznau, das 1969 in Betrieb ging? Wir berichten von Material-Versprödung und menschlichem Versagen. Ein Super-GAU in der Schweiz wird von Jahr zu Jahr wahrscheinlicher.