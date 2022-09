Neckarwestheim 2 bleibt dann wohl mal noch ein bisschen in Reserve

Franz Wagner, ein Aktivist beim Bund der Bürgerinitiativen mittler Neckar gibt sich gelassen. Schließlich wurde der Kampf für die Abschaltung auch dann nicht aufgegeben als alle versicherten dass am 31. 12. 2022 Schluss sei. Also einfach weiter machen, macht die Atomlobby doch auch. Alle? Nun das sind seit 2011 auch Bündnis 90/Die GRÜNEN nur mit denen gibt es kein so richtiges Bündnis mehr.

Das Gespräch mit Franz Wagner führte Konrad.