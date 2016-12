Im Januar 2017 werden US-amerikanische Truppe gemeinsam mit europäischen NATO Einheiten in Osteuropa üben. Angeliefert werden Panzer und Material in Bremerhaven! Auf einem

Treffen in der Seestadt haben sich am Montagabend verschiedene Organisationen auf den Bremerhavener Appell: "Nein zum Säbelrasseln - Truppenverlegung stoppen!" geeinigt.

Aufgerufen wird zu einer Demonstration am Samstag, 7. Januar 2017, ab 12 Uhr in Bremerhaven.

Ekkehard Lentz, Friedensforum Bremern zu den Hintergründen.

http://www.bremerfriedensforum.de/